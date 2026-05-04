旅行の帰り、那覇空港のお土産売り場で「せっかくなら沖縄でしか買えないものを選びたい」と迷うこと、ありませんか？そんなときにおすすめなのが、誰もが知っている定番お菓子の沖縄限定フレーバー。味を想像しやすいのでハズしにくく、家族や職場へのばらまき土産にもぴったりです。今回は、沖縄在住ライターが「これは間違いない」と感じた3商品を紹介します。芳醇な黒糖の香りがたまらない！●じゃがりこ タコライス味「沖縄ら