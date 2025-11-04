マリモクラフト サンリオ「リトルツインスターズ（キキ＆ララ）」書店限定グッズ　集合

マリモクラフトが、2025年に50周年を迎えたサンリオの人気キャラクター「リトルツインスターズ（キキ＆ララ）」の書店限定グッズを対象書店にて発売。

セピアカラーの髪色とレトロな色合い、手描きの柔らかい雰囲気が魅力のグッズ7種類がラインナップされます☆

 

マリモクラフト サンリオ「リトルツインスターズ（キキ＆ララ）」書店限定グッズ

 

 

発売日：2025年11月12日(水)　※一部店舗では発売日が異なる場合があります

販売店舗：特設ページに記載された対象書店

特設ページ：https://marimocraft.co.jp/event/kkll1112/

 

2025年に誕生から50周年を迎えた、サンリオの人気キャラクター「リトルツインスターズ」

「リトルツインスターズ（キキ＆ララ）」のアートブック「トゥインクル ドリームズ キキ＆ララ アートブック」の発売に合わせ、初期のイラストを使った書店限定グッズが「マリモクラフト」から発売されます。

 

 

ラインナップはセピアカラーの髪色とレトロな色合い、手描きの柔らかい雰囲気が魅力のグッズ全7種類。

クリアマルチケースやパタパタメモ、ミニタオルなど、当時の手描きのデザインが大人かわいいグッズが展開されます☆

 

「リトルツインスターズ（キキ＆ララ）」書店限定グッズ詳細

 

 

グッズ名・価格：
・A5クリアファイル3枚セット　990円(税込)
・クリアマルチケース　990円(税込)
・パタパタメモ　880円(税込)
・フラットポーチ　1,650円(税込)
・【ブラインド】ミニフレームマグネット　単品 770円(税込)／BOX 7,700円(税込)
・ミニタオル　770円(税込)
・ツバメノート（A6）495円(税込)

 

レトロな色味で大人も使いやすいデザインが魅力的な「トゥインクル ドリームズ キキ＆ララ アートブック」のアートを使用したグッズたち。

 

 

写真やお手紙などの保管に便利な、A5サイズのクリアファイル3枚セットや

 

 

マルチに活躍してくれるフラットポーチや、携帯に便利なブックタイプのパタパタメモ

 

 

普段使いしやすいクリアマルチケースやミニタオル

 

 

「キキ」と「ララ」を描いた、ディスプレイにもぴったりなミニフレームマグネット

 

 

レトロなアートがファン心をくすぐるツバメノートが販売されます。

 

お買い上げ特典「ステッカー」

 

 

店舗にて税込み2,200円以上購入された方には「ステッカー」を1枚プレゼント

 

 

クリスマスのデコレーションにもぴったりな「キキ」と「ララ」のアートが使用された限定グッズです。

 

レトロな色味で大人も使いやすいデザインが魅力な、初期のイラストを使った「リトルツインスターズ」グッズ。

2025年11月12日より販売が開始される「リトルツインスターズ（キキ＆ララ）」書店限定グッズの紹介でした☆

