マリモクラフトが、2025年に50周年を迎えたサンリオの人気キャラクター「リトルツインスターズ（キキ＆ララ）」の書店限定グッズを対象書店にて発売。

セピアカラーの髪色とレトロな色合い、手描きの柔らかい雰囲気が魅力のグッズ7種類がラインナップされます☆

マリモクラフト サンリオ「リトルツインスターズ（キキ＆ララ）」書店限定グッズ

発売日：2025年11月12日(水) ※一部店舗では発売日が異なる場合があります

販売店舗：特設ページに記載された対象書店

特設ページ：https://marimocraft.co.jp/event/kkll1112/

2025年に誕生から50周年を迎えた、サンリオの人気キャラクター「リトルツインスターズ」

「リトルツインスターズ（キキ＆ララ）」のアートブック「トゥインクル ドリームズ キキ＆ララ アートブック」の発売に合わせ、初期のイラストを使った書店限定グッズが「マリモクラフト」から発売されます。

ラインナップはセピアカラーの髪色とレトロな色合い、手描きの柔らかい雰囲気が魅力のグッズ全7種類。

クリアマルチケースやパタパタメモ、ミニタオルなど、当時の手描きのデザインが大人かわいいグッズが展開されます☆

「リトルツインスターズ（キキ＆ララ）」書店限定グッズ詳細

グッズ名・価格：

・A5クリアファイル3枚セット 990円(税込)

・クリアマルチケース 990円(税込)

・パタパタメモ 880円(税込)

・フラットポーチ 1,650円(税込)

・【ブラインド】ミニフレームマグネット 単品 770円(税込)／BOX 7,700円(税込)

・ミニタオル 770円(税込)

・ツバメノート（A6）495円(税込)

レトロな色味で大人も使いやすいデザインが魅力的な「トゥインクル ドリームズ キキ＆ララ アートブック」のアートを使用したグッズたち。

写真やお手紙などの保管に便利な、A5サイズのクリアファイル3枚セットや

マルチに活躍してくれるフラットポーチや、携帯に便利なブックタイプのパタパタメモ

普段使いしやすいクリアマルチケースやミニタオル

「キキ」と「ララ」を描いた、ディスプレイにもぴったりなミニフレームマグネット

レトロなアートがファン心をくすぐるツバメノートが販売されます。

お買い上げ特典「ステッカー」

店舗にて税込み2,200円以上購入された方には「ステッカー」を1枚プレゼント。

クリスマスのデコレーションにもぴったりな「キキ」と「ララ」のアートが使用された限定グッズです。

レトロな色味で大人も使いやすいデザインが魅力な、初期のイラストを使った「リトルツインスターズ」グッズ。

2025年11月12日より販売が開始される「リトルツインスターズ（キキ＆ララ）」書店限定グッズの紹介でした☆

