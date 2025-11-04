レトロな色味がポイント！マリモクラフト サンリオ「リトルツインスターズ（キキ＆ララ）」書店限定グッズ
マリモクラフトが、2025年に50周年を迎えたサンリオの人気キャラクター「リトルツインスターズ（キキ＆ララ）」の書店限定グッズを対象書店にて発売。
セピアカラーの髪色とレトロな色合い、手描きの柔らかい雰囲気が魅力のグッズ7種類がラインナップされます☆
マリモクラフト サンリオ「リトルツインスターズ（キキ＆ララ）」書店限定グッズ
発売日：2025年11月12日(水) ※一部店舗では発売日が異なる場合があります
販売店舗：特設ページに記載された対象書店
特設ページ：https://marimocraft.co.jp/event/kkll1112/
2025年に誕生から50周年を迎えた、サンリオの人気キャラクター「リトルツインスターズ」
「リトルツインスターズ（キキ＆ララ）」のアートブック「トゥインクル ドリームズ キキ＆ララ アートブック」の発売に合わせ、初期のイラストを使った書店限定グッズが「マリモクラフト」から発売されます。
ラインナップはセピアカラーの髪色とレトロな色合い、手描きの柔らかい雰囲気が魅力のグッズ全7種類。
クリアマルチケースやパタパタメモ、ミニタオルなど、当時の手描きのデザインが大人かわいいグッズが展開されます☆
「リトルツインスターズ（キキ＆ララ）」書店限定グッズ詳細
グッズ名・価格：
・A5クリアファイル3枚セット 990円(税込)
・クリアマルチケース 990円(税込)
・パタパタメモ 880円(税込)
・フラットポーチ 1,650円(税込)
・【ブラインド】ミニフレームマグネット 単品 770円(税込)／BOX 7,700円(税込)
・ミニタオル 770円(税込)
・ツバメノート（A6）495円(税込)
レトロな色味で大人も使いやすいデザインが魅力的な「トゥインクル ドリームズ キキ＆ララ アートブック」のアートを使用したグッズたち。
写真やお手紙などの保管に便利な、A5サイズのクリアファイル3枚セットや
マルチに活躍してくれるフラットポーチや、携帯に便利なブックタイプのパタパタメモ
普段使いしやすいクリアマルチケースやミニタオル
「キキ」と「ララ」を描いた、ディスプレイにもぴったりなミニフレームマグネット
レトロなアートがファン心をくすぐるツバメノートが販売されます。
お買い上げ特典「ステッカー」
店舗にて税込み2,200円以上購入された方には「ステッカー」を1枚プレゼント。
クリスマスのデコレーションにもぴったりな「キキ」と「ララ」のアートが使用された限定グッズです。
レトロな色味で大人も使いやすいデザインが魅力な、初期のイラストを使った「リトルツインスターズ」グッズ。
2025年11月12日より販売が開始される「リトルツインスターズ（キキ＆ララ）」書店限定グッズの紹介でした☆
