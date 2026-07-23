渋谷
『渋谷』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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初来日の10歳少年が渋谷へ ポケモンにスクランブル交差点、大満足の一日に
渋谷スクランブル交差点やNintendo TOKYOなどを巡り大興奮の様子が収められている
livedoor ECHOES
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訪日アメリカ人が原宿・川崎でヴィンテージを買い漁る深い理由
円安に加え日本人の物持ちの良さとバブル期の大量購入が背景にあり
現代ビジネス
2026年8月7日
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上野マルイに韓国コスメ「K-BEAUTY ON」がオープン、AI肌診断も導入
AI肌診断機を導入し、肌状態を分析して個人に合った商品を提案する仕組みだ
オリコンニュース
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「渡なべ」店主が新店を1年3カ月で閉めた、油煙という想定外の壁
閉店の原因は味でも売上でもなく、札幌ラーメン特有の大量油煙だという
集英社オンライン
2026年8月5日
2026年8月4日
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パナソニックがアルミ削り出しボディの6枚刃シェーバーを発表
パームインシリーズ初の6枚刃を採用し、長いヒゲのカット率は従来比約2倍となる
GetNavi web
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猪木対アリの「世紀の凡戦」、仕掛け人・新間寿が勝利より大事にしたこと
試合ルールは直前まで難航し、猪木は「条件は何でも飲め」と即断したという
プレジデントオンライン
2026年8月1日
2026年7月28日
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「旧エヴァか新劇場版か」と問う美容師の綾波レイヘア施術が40万回再生
旧エヴァと新劇場版の水色の違いを問う細かいカウンセリングが話題となり
まいどなニュース
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スキマバイトの直前キャンセルで保育所に是正指導、休業手当が支払われる
30代男性保育士が渋谷労基署へ申告し是正指導を経て3740円を受け取った
弁護士ドットコム
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スキマバイトの直前キャンセル巡り、渋谷労基署が保育所運営法人を是正指導
保育所運営法人が30代男性保育士への休業補償を未払いにしていたという
共同通信
2026年7月27日
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しゃぶ禅が3日間限定で国産牛・豚しゃぶ食べ放題を半額提供
国産三種食べ放題が通常9000円から半額の4500円で提供されるとのこと
オリコンニュース
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髪が細く少なくなった女性が、ひし形ショートボブで若々しく大変身
渡来さんがひし形くびれショートボブを提案し、丸顔と薄毛を同時にカバー
オトナンサー