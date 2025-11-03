この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脱・税理士の菅原氏が指南！傷病手当金の本質『怪我や病気で働けなくなっても問題なし！毎月最大92万円もらえるこの制度は絶対申請してください！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『怪我や病気で働けなくなっても問題なし！毎月最大92万円もらえるこの制度は絶対申請してください！』と題した動画で、脱・税理士の菅原氏が登場。会社員や経営者が業務外の病気・怪我で働けないとき、国の制度「傷病手当金」により“給料の2/3”が支給され、条件次第で月最大92万円を受け取れる仕組みを解説した。



冒頭は「ブルーロックを見ているだけで92万円もらえるのか」という軽妙なやり取りから入り、菅原氏が自身のケースを例に制度の骨格を説明。冗談を交えつつも、受給の前提と限界を現実的に示している。



要点は明快だ。対象は「会社の健康保険（社会保険）に加入している被保険者」。個人事業主や国民健康保険加入者は原則対象外である。主な要件は4つで、①業務外の病気・怪我であること、②医師が労務不能と認めること、③連続して4日以上休むこと、④休業中に給与の支払いがないこととなる。



支給額は「過去1年間の標準報酬月額の平均」に基づき、日額に直して2/3が支給される。健康保険の等級上限（標準報酬月額139万円、50等級）に達していれば、月あたり約92万円が上限だ。給与が月200万円でも300万円でも、支給額は上限で頭打ちになる。支給期間は最長1年6ヶ月。同一傷病で復帰・再発を挟んでも通算で上限が適用され、別傷病であれば新たにカウントされ得る。



実務上のポイントも見逃せない。傷病手当金は非課税で、会社から給与が出る場合はその分が差し引かれる一方、手当自体には所得税・住民税がかからないため、手取りが有利になる状況も生じる。給与以外に所得がある高税率帯では、税負担との兼ね合いで手取りが逆転する可能性がある。申請は被保険者の手続きが必須で、医師の意見書や会社の証明など必要書類の整合が重要だ。労災に該当する業務上・通勤災害は別制度の範囲であり、線引きの理解が求められる。



なお、動画内では「賞与は反映されない」「標準報酬は等級で刻まれる」「同一傷病は通算」「他の給付（障害年金・出産手当金・労災補償等）との重複は不可・調整あり」といった注意点も整理。制度の意図に反する使い方を戒めつつ、備えとしての制度理解と「対象であれば申請しておくべき」姿勢を促している。



具体的な計算イメージ、等級の見方、申請時の書類の流れや差額調整の考え方は複雑だが、動画内で順を追って整理されているため、社会保険に加入している会社員・経営者は一度確認しておくと判断が速くなる。本編は、病気・怪我による収入リスクに備えたい人にとっても非常に参考になる内容である。