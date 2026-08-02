所得税
『所得税』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月9日
2026年8月8日
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25歳国税局職員が約1億3500万円を脱税していたとして懲戒免職
資産家女性から同情を誘い受け取った約1億5000万円を申告せず所得を隠していたという
FNNプライムオンライン
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ボーナス60万円から12万円超が引かれる仕組みを計算式で解説
健康保険・厚生年金など社会保険料9万3000円と所得税3万1058円が引かれる
ファイナンシャルフィールド
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高2息子が夏休みに稼ぎすぎると扶養を外れる？税と保険の仕組みをFPが解説
扶養には税法上と社会保険上の2種類があり基準や判定方法が異なる
まいどなニュース
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退職金3000万円を受け取り再雇用で働くと、翌年の税金や保険料が増える理由
退職金は退職所得控除と2分の1課税で優遇され給与とは別に計算される
ファイナンシャルフィールド
2026年8月7日
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税務署員が1億円超の脱税、勤務中に競艇か「家族への仕送り」などと説明
資産家女性から同情を買い現金を受け取り、競艇に約8億6000万円を費やしたとみられる
FNNプライムオンライン
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中古アパート経営で減価償却費と修繕費を正しく活用し手残りを増やす方法
修繕費は即時経費化できるが、売却時の税負担増につながる仕組みに注意が必要である
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
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20代の税務署員が競艇で1億円超脱税疑い 資金は調査対象の高齢女性からか
競艇の払戻金による所得3億円超を隠し、1億円超を脱税したとみられる
読売新聞オンライン
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月収30万円のフリーランスの娘、老後資金の備えは十分か確認したい
厚生年金がない分、iDeCoや小規模企業共済で自ら老後資金を積み立てる必要がある
ファイナンシャルフィールド
2026年8月5日
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高市首相が食料品の消費税を8%から1%に引き下げる方針を表明
1989年の導入以来初の税率引き下げで、年間約4.3兆円の減収が見込まれる
読売新聞オンライン
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父の死から15年超、相続人10人がビル売却で円満に合意できた理由
相続人10人の合意を得てビルを1億3,500万円で売却し代金を分配したという
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
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年金を60歳から受け取る「繰上げ受給」が合理的といえる3つの理由
インフレや制度変更リスクを考慮すると早期に現金を受け取る戦略が有効とのこと
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
2026年8月4日
2026年8月3日
2026年8月2日
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130万円の壁の判定が契約書基準に変わり、残業超過でも扶養継続が可能に
「130万円の壁」の基準が年間収入見込みから労働契約書ベースの年収見込みへと切り替わった
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
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千葉県浦安市では自宅駐車場を有料貸出も 確認しておくべきポイント
公式駐車場の普通車料金4000円に対し個人宅は大幅に安い場合もある
ファイナンシャルフィールド
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相続したアパートの家賃を妹が無断で使い込み、姉に追徴課税が発生
妹が無断で2階を賃貸し家賃を申告せず使い込んでいたとのことで
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
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父がNISAで運用する2500万円を孫に残す場合、相続税の2割加算に注意が必要
NISA非課税は本人死亡時点までで、孫への口座引き継ぎは不可能である
ファイナンシャルフィールド
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退職金2000万円の手取りはいくら？一括・分割の税負担の違いを解説
勤続30年なら退職所得控除等により税負担は数十万円程度に収まる
ファイナンシャルフィールド
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相続税対策を怠った結果、12億円の資産が1億円に目減り
両親が相続税対策を一切行わなかった結果、相続税約4億4千万円超が発生したとみられる
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）