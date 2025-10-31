炎上した「岩手の婚活本」はそこまで酷かったのか？ ファッションは“おばさん感マシマシ”だけど、本当の問題は
ここ最近、岩手県がホームページ上で公開していた婚活に関するアドバイス資料『いわてでステキな出会い「叶えるBOOK」〜婚活スキルアップしたいあなたへ』がSNSで物議をかもしている。もともとは2021年7月に公開されたもので、「なぜ今さら？」と疑問符がつく。
しかし資料の中身を見ると、4年前に公開されたものだとしてもツッコミたくなる内容だ。なにより、これが婚活アドバイザーが書いたnoteではなく、“地方自治体が公に発表しているもの”と考えると実に感慨深い。
今回はその内容を振り返っていくが、強調したいのは「これは岩手県だけの問題ではない」ということだ。いまだ多くの場で見られる“婚活アドバイスの時代錯誤な傾向”について考えてみたい。
なお、この資料は10月28日には岩手県のホームページで閲覧できなくなり、「不快感を与えてしまう表現があるとのご意見を頂いたことから、ホームページでの公開を取りやめることとしました」との説明が添えられている。
◆“清楚至上主義”が色濃い婚活アドバイス
資料は男女別になっているが、いずれにも婚活スペシャリストによる外見に関するアドバイスが記されている。女性編では、まず清潔感や美しさを意識した髪型を推奨。とはいえ、あくまで「自分に似合う髪型」であることを強調しており、揚げ足を取れる部分はない。
しかし、メイクに関するアドバイスから雲行きが怪しくなる。「婚活では、ナチュラルで上品に見せるメイクがおすすめです」と記されている通り、派手さよりも控えめで、清楚な印象を与えるメイクを提案。ファッションについては、“清楚至上主義”がより色濃くなる。首や手首、足首などが見えることで可憐な雰囲気を演出できるため、パンプスやスカート・ワンピースをファッションポイントに据えていた。
◆結婚後の息苦しい生活は想定外？
婚活における清楚さとは、言い換えてしまえば“夫に逆らわない従順さ”を指す。「男性にとって都合の良いお人形さんを演じることが結婚の近道」という、ミソジニー臭たっぷりの昭和堅気な価値観が透けて見えるアドバイスだ。
仮にこのアドバイス通りに振る舞って結婚できたとしても、結婚後も“清楚系”と思い込んでいる夫に合わせて自身を偽る必要があり、かなり息苦しい結婚生活を送ることになる。もちろん、個性を小出しにしていけば良いのかもしれない。ただ、“作られた清楚”にあっさり騙されるような男性と結婚した場合、「猫を被っていたのか！」と逆上され、面倒な事態に発展しかねない。
結婚後の生活を度外視し、「結婚すること」そのものを目的化しすぎていないだろうか。こうした傾向は何も、岩手県のパンフレットだけの話ではない。大手結婚相談所でも、仲人が婚活女性に向けてこうしたアドバイスをすることは決して珍しくないという。
◆清楚系の服装は、おばさん感が出るリスクあり
そもそも論になるが、ナチュラルメイクやパンプス・ワンピースのファッションが男性ウケが良いのかもわからない。むしろ「ダサい」と思われる可能性もある。清楚系は“古き良き”とイメージされがちだが、メイクやアイテム選びを誤ると急に“おばさんっぽく”なる。比較的落ち着いた年齢の女性が清楚系を目指すと、より年増感がマシマシになりかねない。
この資料同様、「おしとやかに思われる外見を作れ！」というアドバイスは、かなり昔から繰り返されてきたが、結局のところ清楚系もファッション系統の1つにすぎず、誰もが似合うわけではない。あまり周囲のアドバイスを鵜呑みにしないほうが賢明だろう。
もちろん、ある程度の清潔感はマストであり、この資料から取り入れたほうが良いアドバイスもないわけではない。ただ、自分が好きな外見でいる方が落ち着いて楽しく話すことができ、笑顔も自然と増えていくのではないか。その結果、相手に好印象を与えることにつながるかもしれない。
