シンプレクス、１株から４株への株式分割と２６年３月期業績予想及び配当予想の上方修正を発表 シンプレクス、１株から４株への株式分割と２６年３月期業績予想及び配当予想の上方修正を発表

シンプレクス・ホールディングス<4373.T>がこの日の取引終了後、１１月３０日を基準日として１株を４株に株式分割すると発表した。投資単位当たりの金額を引き下げることで、投資家にとってより投資しやすい環境を整えるとともに、株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることが目的という。



また、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を５５５億円から５７０億円（前期比２０．３％増）へ、営業利益を１３４億円から１４０億円（同２９．６％増）へ、純利益を９１億４６００万円から９５億１５００万円（同２２．３％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を６５円から１８円（株式分割前換算７２円）へ実質増額した。



前期下期に実行した戦略の延長として、研究開発のエンジニアリソースを顧客企業向け案件へ重点的に投入する体制を継続。また、案件ごとのリスクに備えてあらかじめ積んでいたセーフティークッション（工数）を使用する必要がなかったため、その分の工数を顧客企業向け案件に充当したことで、エンジニア及びコンサルタント１人当たりの売上高が向上したことが要因としている。



なお、同時に発表した９月中間期決算は、売上高２７８億１００万円（前年同期比２７．１％増）、営業利益７０億５５００万円（同８０．２％増）、純利益４７億７７００万円（同８４．１％増）だった。



出所：MINKABU PRESS