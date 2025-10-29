「タリーズ」に“ドバイチョコ”をイメージしたホリデードリンクが登場！ ピスタチオの風味とザクザク食感が楽しめる
「タリーズコーヒー」は、11月5日（水）から、ホリデーシーズンを盛り上げる新作ドリンク「タリーズドバイチョコレートラテ」と「＆TEA ラムレーズンロイヤルミルクティー」を、全国の店舗で発売する。
【写真】レーズン果肉入り「＆TEA ラムレーズンロイヤルミルクティー」もおいしそう！
■季節を彩るスイーツも展開
今年のホリデーシーズンは“WELCOME TO TULLY’S HOLIDAY MARKET”がテーマ。心も身体も温まるドリンクや、季節を彩るスイーツに加えて、プレゼントにもぴったりなグッズやコーヒー豆など、クリスマス気分を盛り上げるアイテムを展開する。
冬にぴったりのドリンクは、新感覚の食感が世界で流行しているドバイチョコレートをイメージした「タリーズドバイチョコレートラテ」が登場。チョコが溶け込んだ甘くほろ苦い味わいとともに、香ばしいピスタチオの風味、トッピングの揚げ麺入りチョコレートのザクザクとした食感が楽しめる一杯だ。
また、まろやかな甘さに、ラムフレーバーの香りとホイップが溶け合い、レーズン果肉からあふれ出す芳醇な香りと甘酸っぱさが広がる「＆TEA ラムレーズンロイヤルミルクティー」も用意される。なお、「タリーズドバイチョコレートラテ」または「＆TEA ラムレーズンロイヤルミルクティー」を購入すると＋770円で、タリーズのドリンクをイメージした手のひらサイズのキーチェーンが1点付けられる（価格は税込み）。
さらに季節を彩るスイーツは、「ストロベリーデニッシュ」、「ピスタチオドーナツ」、「アイリッシュコーヒーケーキ」、「【北海道産かぼちゃ】 パンプキンプディングタルト」がラインナップ。
そのほか、11月5日（水）〜12月25日（木）から、ホリデーローストの飲み比べや、ハンドドリップでの抽出方法などが体験できる季節限定のコーヒースクールの開催や、「タリーズコーヒー」史上最大の「ベアフル」がクリスマス仕様に変身し一部店舗限定で登場する予定だ。
