コンラッド東京では、2026年6月16日（火）から7月31日（金）まで、バー＆ラウンジ「トゥエンティエイト」にて「チェリー＆ローズアフタヌーンティー“ラ・フルール”」を開催します。旬を迎える瑞々しいチェリーと、芳醇で気品あるバラを組み合わせた、初夏だけの特別な世界観。美しさとおいしさに満たされる、心ときめくティータイムが始まります。 チェリーとバラが彩