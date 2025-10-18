【TVアニメ「リコリス・リコイル」 錦木千束 トレーニングウェア】 【TVアニメ「リコリス・リコイル」 井ノ上たきな トレーニングウェア】 2026年4月 発売予定 価格：各17,380円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

キューズQより、2026年4月に発売予定の1/7スケールフィギュア「TVアニメ『リコリス・リコイル』 錦木千束 / 井ノ上たきな トレーニングウェア」。こちらは、TVアニメ「リコリス・リコイル」に登場する、主人公の「錦木千束」と「井ノ上たきな」をそれぞれフィギュア化したものだ。

今回は千束とたきなが、第3話でDAライセンス更新時に身につけていたトレーニングウェア姿で再現されている。同じシーンをフィギュア化しているため、ぜひ2体同時に手に入れて飾っておきたくなる作品だ。

左が錦木千束で右が井ノ上たきな

まずは、錦木千束の方からご紹介していこう。アニメでよく見慣れたキャラクターそのままの姿といったこちらのフィギュアだが、今回はまっすぐ前を見つめているような表情で、はつらつとした雰囲気を感じさせる。

金髪のショートヘアには、おなじみの赤いリボンをつけている。ちょうど体をほぐしているような場面ということもあり、手を頭の上で伸ばしているようなポーズだ。その分、ほっそりとしたスタイルの良い体のラインもよくわかるようになっている。

元気いっぱいの表情がキュート

どこから見ても可愛らしい

髪にはいつもの赤いリボンをつけている

千束が身につけているトレーニングウェアは、若干厚手ではあるがお腹周りはざっくりと開いたスポーティーなスタイルだ。下半身部分は白くて細い脚がスラリと伸びていて、足元には黄色いスポーツシューズを履いている。

厚手のトレーニングウェアと露出度の高さのギャップもイイ！

台座は千束のカラーに合わせたものになっている

千束とセットで揃えておきたいアイテムが、こちらの井ノ上たきなだ。今回は若干前屈みのポーズになっており、ちょうど運動を終えて一息ついているかのような場面にも見える。それでいながら、どことなく涼しい顔をしているのもたきならしいところだ。

黒くて長い髪もたきなの特徴のひとつで、前髪の束になっているところや、かがんでいることでぶらりと垂れ下がっているところなど、かなり繊細に再現されているのがわかる。紫色の大きな瞳や、きゅっと閉じた口元などもキュートだ。

疲れを見せないたきなの表情

髪の表現も見事だ

まるで何かを見つめているかのようだ

たきなの身につけているトレーニングウェアは、千束の色違いで紺色を基調にしたものだ。正面からはわかりにくいが、こちらも同じようにお腹周りが大きく開いている。少し角度を変えてみると、お尻を突き出しているようなポーズになっていて、こちらもスタイルの良さがよくわかる。

お尻を突き出したようなポーズに見える

足元は水色のシューズを履いている

こちらの「TVアニメ『リコリス・リコイル』 錦木千束 / 井ノ上たきな トレーニングウェア」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。すでに予約も開始されているので、どうしても手に入れたいという人は早めに予約を済ませておこう！

(C) Spider Lily／アニプレックス･ABCアニメーション･BS11