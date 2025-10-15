ねぇ、いつ私たちは家を買えるの？…〈世帯年収800万円〉36歳主婦の嘆き。5年前にマイホームを買った女友達への「止まらぬ嫉妬」

リクルートの調査研究機関であるSUUMOリサーチセンターの発表（※）によると、2024年に新築マンションを首都圏で購入した人の平均価格は6,629万円。東京23区だけに絞ると8,440万円という結果でした。「もう手が出ない」「もっと前に買っておけば」……そう嘆く人は少なくありません。その実情を見ていきましょう。※2024年首都圏新築マンション契約者動向調査

「ああ、あの時買っておけばよかった」36歳主婦の後悔と嫉妬

田中優美さん（仮名・36歳）は、1年ぶりに友人の真紀さんと会った後、思わず頭を抱えました。「どうしてもイライラしてしまう……」。その理由は、人生最大の買い物とも言われるマイホームの購入でした。

真紀さんは大学時代からの友人。お互いに20代半ばで結婚、そして第一子、第二子を出産。似たようなライフステージを歩んでいたこともあり、ときどき会っては結婚生活や子育ての話をする仲です。

そんな真紀さんは2020年、東京オリンピック開催の直前に、神奈川県の新築・駅近のファミリー向けマンションを購入。当時、こんな風に話していました。

「いつが得とか考えてたら決められない。思い切って買っちゃったよ！」

当時、真紀さんが「購入したマンション価格は4,800万円」と言っていたことを、優美さんは記憶していました。しかし現在、同じ条件のマンションを買おうと調べると、なんと6,000万円前後になっているのです。

真紀さんが「今だったら、もう買えてない。ほんと高くなりすぎだよね」と何気なく言った言葉が、優美さんの胸に突き刺さりました。

ローンはまだ払い終わっていないとはいえ、彼女がお得に家を手に入れたという事実に、「ああ、羨ましい」……胸のもやもやが止まりません。自分たちがいつまでも賃貸暮らしでいる現実が、焦りや悔しさを増幅させます。

優美さん夫婦の現在の世帯年収は800万円、貯蓄は900万円ほど。5年前、収入も貯金も少なかったという事実はあります。また、5年前もすでにマンション価格は上昇基調であり、オリンピックが終わると不動産価格が下がる可能性があるとも聞いていたため、「もう少し様子を見よう」「少しでも貯金を増やしてから」と慎重になりました。

しかし、想像もしなかったコロナ禍に突入。その間に家を買った人たちもいましたが、優美さん夫婦には、そんな心の余裕はなかったといいます。そして、やっと普通の生活が戻ってきたものの、不動産の高騰が止まらない現実。結果として、自分たちの判断が裏目に出てしまった――優美さんは肩を落とします。

「じゃあ今買うのか？」優美さん夫婦の迷い

マイホームは2人の夢ですが、すでに値上がりしている今買うべきか、もう少し様子を伺うべきか。夫婦間でも意見がまとまりません。

「家の話をすると言い合いになるし、答えも出ない。すごくストレスです」



優美さんはため息をつきます。夫は「こんなに高い時期に買うなんて、下がったら損するよ」と言いますが、優美さんは「でもこのまま上がり続けたら、永遠に買えない」と返します。ふたりの口論は、家の話題から教育費や老後の不安へと飛び火し、最終的には「どちらがムダ遣いしてるか」論争に発展することも。

「真紀の家は資産価値が上がって、今売ったとしたら“数年間住居費タダだった”のと同じなんですよね。私たちは何にも残らない家賃を支払っているのに、それって悔しすぎる……」

ただ、希望の立地や広さを選ぶと、数年前よりマンション価格は高くなります。逆に、同じ予算を守りたいなら、妥協しなくてはならないところが出てくるのが現実です。

いずれにしても、無理して希望のマンションを選び、住宅ローンを限界まで組むのは危険です。仮に6,000万円の物件を頭金500万円、35年ローン（変動金利）で組むと、月々の返済は約15万円前後。子どもの教育費や老後資金を考えると決して軽い負担ではありません。

今払っている家賃とそんなに変わらないと思っても、管理費や修繕積立金、固定資産税といった賃貸にはない費用が上乗せされます。また、この先の不動産相場がどうなるか100％見通すことは不可能です。

そのため、「将来はなんとかなる」「ボーナスをあてれば大丈夫」といった希望的観測で動くのは禁物です。立地や広さを再考する、中古マンションを選択肢に入れるといった現実的な検討が必要です。

前出の優美さんも、「最悪なのは家のローンで家計がめちゃくちゃになること。それだけは避けなくちゃいけませんよね」と、家が欲しいという強い気持ちを持ちつつ、冷静な考えを口にします。

マイホームの正解は人それぞれ。ですが「将来を冷静に計算して動く」ことだけは、どんな時代にも共通のルールなのかもしれません。