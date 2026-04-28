憧れのマイホームを手に入れたはずが、数年後には家計のやりくりに窮し、家族の笑顔が消えてしまう――。世帯年収1,000万円というある夫婦のケースから、マンション購入・維持にまつわる落とし穴について見ていきます。年収1,000万円、3年目の決算……生活苦の実態東京都内のIT企業に勤務する山田和也さん（43歳・仮名）と、メーカー事務の恵美さん（41歳・仮名）夫妻は、3年前に8,000万円の新築マンションを購入しました。当時の