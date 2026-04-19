住宅ローンは何年ローンを組むべきか。また金利は変動と固定のどちらを選ぶべきなのか。「不動産Gメン」として活動する滝島一統さんは「50年ローンだけは絶対におすすめできない。また、金利の低い変動型でしか家を買えない人はそもそも家を買わないほうがいい」という――。※本稿は、滝島一統『得する不動産バイブルハンコ押す前に読む本』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／sommart※写真はイメージ