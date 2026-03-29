相場が悪いから待つという意見はもっともに聞こえますが、相続マンションは待つほど毎月コストが出ます。待つこと自体にも値段があり、その値段を上回る値上がりが見込めるなら待つ価値があります。逆に、値上がりが読めないなら、早く現金化した方が結果的に得になることもあります。 待つコストを年額で出すと、判断が楽になる まず、待っている間にかかるお金を足します。管理費と修繕積立金、固定資産税、火災保険、