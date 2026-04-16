「終活」で持ち家売却 注意点はファイナンシャルフィールド

「終活」で持ち家売却 注意点は

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 終活としてマイホームを売却し、賃貸へ住み替える際の注意点について解説
  • 家賃の安さだけで決めず、段差の少なさやエレベーターの有無などを確認する
  • 年齢を重ねても安心して暮らせる住まいを選ぶことが大切だという
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