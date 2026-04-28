90歳の父親が保有する1億円超の現金。相続税の負担を見据え、対策を進めたいと考えたTさん（60代）でしたが、父親は一切耳を貸さず、「口を出すな」と強く拒絶します。こうした状況のなか、Tさんは「親の代での対策」から「自分の代での対策」へと発想を転換。生前贈与や生命保険に加え、不動産活用による評価圧縮、さらには遺言設計の見直しへと踏み込みました。なぜ今、不動産と借入が鍵になるのか。そして、資産が増え続ける中