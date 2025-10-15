¡Ö¤³¤ï¤¤¡Ä¡×ÄÅÅÄ½ÎÂç³Ø¤Ç¸µ¿¦°÷¤¬³ØÀ¸¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¤ËÂÎ±Õ¤ò¡Äà½÷À¤Î±àá¤Çµ¯¤¤¿»ö·ï¤Î¾×·â
½÷»Ò³ØÀ¸¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¤ËÂÎ±Õ¤ò¤«¤±¤¿
10·î£¸Æü¤ÎÄ«£¸»þ¡£·Ù»¡´±¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤ÆÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®ÊÁ¤Ç¿§Çò¤Î¤ª¤È¤Ê¤·¤½¤¦¤ÊÃË¤À¤Ã¤¿¡£Î±ÃÖ¾ì¤Ë¤¤¤¿¤»¤¤¤«¡¢¤ä¤äÈ±¤ÏÍð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¼·»°¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ê»öÌ³°÷¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤À¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î´ãº¹¤·¤Ï¤¦¤Ä¤í¤Ç¡¢¤Ü¤ó¤ä¤ê¤Èµõ¶õ¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
10·î£·Æü¤Ë·Ù»ëÄ£ÊÝ°Â²Ý¤¬´ïÊªÂ»²õÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¹¾Åì¶èºß½»¤ÎÅÄÊÕÍ¤²ðÍÆµ¿¼Ô¡Ê43¡Ë¡£ÍÆµ¿¤ÏÅö»þ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÅÅÄ½ÎÂç³Ø¾®Ê¿¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î¹½Æâ¤Ç¡¢¥í¥Ã¥«¡¼¤«¤é½÷»Ò³ØÀ¸¤Î°áÎà¤òÈ´¤¼è¤ê¡¢ÂÎ±Õ¤ò¤«¤±¤Æ±ø¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ç09Ç¯¤«¤éº£Ç¯¤Î²Æ¤Þ¤ÇÆ±Âç³Ø¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÄÊÕÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¡Ç24Ç¯11·î¤´¤í¤«¤éº£Ç¯¤Î£··î¤´¤í¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¾®Ê¿¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¤ÎÏ²¼¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿³ØÀ¸ÍÑ¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¤«¤é¡¢½÷»Ò³ØÀ¸¤Î±¿Æ°Ãå¤Ç¤¢¤ë¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¤òÈ´¤¼è¤ê¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ±Õ¤ò¤«¤±¤Æ±ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼Ì¿¿¤Ë»£¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¤ò»È¤Ã¤Æ¼«°Ö¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢ÅÄÊÕÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ø½÷À¤Î°áÎà¤Ë¶½Ê³¤¹¤ëÀÊÊ¤¬¤¢¤ê¡¢ÍßË¾¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ù¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ë¤Ï±¢Éô¤ÈÂÎ±Õ¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¤ï¤¤¤»¤ÄÅÅ¼§ÅªµÏ¿ÇÞÂÎÄÄÎóÍÆµ¿¤â»ëÌî¤ËÅÄÊÕÍÆµ¿¼Ô¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
ÅÄÊÕÍÆµ¿¼Ô¤¬²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È·Ç¼¨ÈÄ¤Î¡Ø³ØÀ¸¤Ç¥ª¥Ê¥Ë¡¼¤¹¤ë³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¡Ù¤È¤¤¤¦¥¹¥ì¥Ã¥É¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¸ÅÌ¤òÀÅªÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¸«¤ë¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÓÏ¹¥¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ¿Ì¾¤Ç¸ì¤ë·Ç¼¨ÈÄ¤Ç¡¢¤ª¤¾¤Þ¤·¤¯¤Æ¤È¤Æ¤â¤³¤³¤Ë¤ÏÅ¾ºÜ¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬½ñ¤Ï¢¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤«¤Ë¤Ï½÷»ÒÃæ¹âÀ¸¤È¤ß¤é¤ì¤ë²èÁü¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤³¤Ë¡Ö³ØÀ¸¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¤ËÂÎ±Õ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡×¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Âç³ØÂ¦¤«¤é·Ù»ëÄ£¤ËÁêÃÌ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÅÄÊÕÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂáÊá¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³ØÀ¸¤ä³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¾®Ê¿¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ËÄÌ¤¦³ØÀ¸¤é²¿¿Í¤«¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢»ö·ï¤½¤Î¤â¤Î¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤³ØÀ¸¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤¿¡£
Âç³ØÂ¦¤Ï£·Æü¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¡ØËÜ³Ø¸µ¿¦°÷¤ÎÂáÊá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¤È¤¤¤¦À¼ÌÀÊ¸¤òÈ¯É½¡£
¡ÒËÜ³Ø¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âË¡Îá½ç¼é¤ä¶µ¿¦°÷ÎÑÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦½¤¤òÄê´üÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î»ö°Æ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Á´³Ø¤òµó¤²¤Æ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¡¢°ÂÁ´¤Ê½¤³Ø´Ä¶¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡Ó
¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸Ä¡¹¤Î³ØÀ¸¤é¤ËÂÐ¤·¤Æ²¿¤é¤«¤ÎÄÌÃ£¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ë¶µ¤¨¤ë¤È¡ÖÉÝ¤¤¡×¡Ö·ÙÈ÷¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¡¢¸ý¡¹¤Ë¶²ÉÝ¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡ÖÃËÀ¤¬¶ì¼ê¤Ê³ØÀ¸¤â°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
»ö·ï¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Âç³Ø´Ø·¸¼Ô¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¼«¿È¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ò´Þ¤á¤ÆÄ¹¤¤´Ö¡¢ÄÅÅÄ½Î¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢±½ÏÃ¤ò´Þ¤á¤Æ¤â¤Ê¤¯¡¢Âç³Ø´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤ª¤½¤é¤¯»öÌ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÊóÆ»¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢³ØÆâ¤Ç¸«¤«¤±¤¿³Ð¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³ØÀ¸¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÄÅÅÄ¤Ë¤¤¤ëÃËÀ¿¦°÷¤ÏÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤¯¤é¤¤¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÊÑ¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤ÇÛ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë±½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿±½¤ÏÊ¹¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¤É¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¤¬Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÏÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³ØÀ¸¤Ï¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤ÆÂç³Ø¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¤òÇ¯Ã±°Ì¤Ç¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢º£¸å¤Ï²ÙÊª¤òÍÂ¤±¤ë¤Î¤âÉÔ°Â¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤Ë£±¡¢£²Ç¯À¸¤ÏÂÎ°é¤Î¼ø¶È¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÂçÊÑ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Á°½Ò¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢Âç³ØÂ¦¤Ï»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£·Æü¤ËÀ¼ÌÀÊ¸¤ò½Ð¤·¤ÆÁÜºº¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤ä°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö³ØÀ¸¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÔËþ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸À¤¦¡£
¡ÖÂç³ØÂ¦¤ÏÂÐ³°Åª¤Ë¤ÏÀ¼ÌÀÊ¸¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿³ØÀ¸¤Ø¤ÎÀº¿ÀÌÌ¤Î¥±¥¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬ÉÔÌÀ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Èï³²¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¤Ë¤ÏÆâ¡¹¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Èï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â¸À¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤»Ò¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³ØÀ¸¤Ø¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥±¥¢¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼þÃÎ¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢³ØÀ¸¤â°Â¿´¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÃËÀ¤¬¶ì¼ê¤Ç½÷»ÒÂç¤ËÆþ¤ë³ØÀ¸¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤Ï¤È¤Æ¤â¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡×
£¶·î¤Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤Î¶µ°÷10¿Í¤Û¤É¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬½÷»Ò»ùÆ¸¤òÅð»£¤·¤¿²èÁü¤ò¥°¥ë¡¼¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶µ°é¸½¾ì¤Ç¤ÎÀÅª¤ÊÈï³²¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£¤â¤Ï¤ä³Ø¹»¤Ï°Â¿´¤·¤Æ³Ø¤Ö¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
取材・文:白石廉