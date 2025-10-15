ÊÆ¹ñ¤Ï¸í¤Ã¤¿¤ä¤êÊý¤ò²þ¤á¤ë¤Ù¤¡¡ÂÐÃæÀ©¸ÂÁ¼ÃÖ¤ÇÃæ¹ñ¾¦Ì³Éô
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ10·î14Æü¡ÛÃæ¹ñ¾¦Ì³Éô¤ÎÊóÆ»´±¤Ï14Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤¬ÊÆÅìÉô»þ´Ö14Æü¤ËÄÌ¾¦Ë¡301¾ò¤Ë´ð¤Å¤¯Ä´ºº¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Î³¤»ö¡¦ÊªÎ®¡¦Â¤Á¥Ê¬Ìî¤ËÂÐ¤·¤Æ¹ÁÏÑ»ÈÍÑÎÁ¤ÎÄÉ²ÃÄ§¼ý¤Ê¤É¤ÎÀ©¸ÂÁ¼ÃÖ¤òÈ¯Æ°¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸í¤Ã¤¿¤ä¤êÊý¤ò²þ¤á¡¢ÂÐÅù¤ÊÂÐÏÃ¤È¶¨µÄ¤òÄÌ¤¸¤ÆÁÐÊý¤Î´Ø¿´»ö¹à¤ò²ò·è¤¹¤ë¤è¤¦ÊÆ¹ñ¤Ëµá¤á¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»´±¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤ÎÁ¼ÃÖ¤ÏÅµ·¿Åª¤Ê°ì¹ñ¼çµÁ¡¢ÊÝ¸î¼çµÁ¤Î¹Ô°Ù¤Ç¡¢À¤³¦ËÇ°×µ¡´Ø¡ÊWTO¡Ë¤Î¥ë¡¼¥ë¤ËÃø¤·¤¯°ãÈ¿¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÃæÊÆ³¤±¿¶¨Äê¡×¤ÎÊ¿Åù¸ß·Ã¤Î¸¶Â§¤Ë¤âÇØ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£´Ø·¸¹ñ¤Î³¤±¿¡¦Â¤Á¥´ë¶È¤ËÉÔ¸øÀµ¤Ê¶¥Áè¾å¤ÎÍ¥°Ì¤òÍ¿¤¨¡¢Ãæ¹ñ¤Î³¤±¿¤äÂ¤Á¥¤Ê¤É¤Î»º¶È¤òº¹ÊÌ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Î´ØÏ¢»º¶È¤ÎÍø±×¤òÂç¤¤¯Â»¤Ê¤¦¡£Ãæ¹ñ¤Ï¶¯¤¤ÉÔËþ¤ÈÃÇ¸Ç¤¿¤ëÈ¿ÂÐ¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë10Æü¡¢ÊÆ¹ñÀÒÁ¥¡¢ÊÆ¹ñÀ½Á¥Çõ¡¢ÊÆ´ë¶È¤¬ÊÝÍ¡¢½Ð»ñ¡¢±¿¹Ò¤¹¤ë¤Ê¤ÉÊÆ¹ñ¤ÎÍ×ÁÇ¤òÍ¤¹¤ëÁ¥Çõ¤ËÂÐ¤·¡¢ÆÃÊÌ¹ÁÏÑ»ÈÍÑÎÁ¤òÄ§¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Î´ØÏ¢»º¶È¤ÎÍø±×¤ò¤µ¤é¤Ë¼é¤ë¤¿¤á¡¢´Ø·¸ÉôÌç¤Ï¹ñ²È°ÂÁ´Ë¡¡¢È¿³°¹ñÀ©ºÛË¡¡¢¹ñºÝ³¤±¿¾òÎã¤Ê¤É¤Î´ØÏ¢µ¬Äê¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÄ´ºº³èÆ°¤Ë¶¨ÎÏ¡¢»Ù±ç¤·¤¿°ìÉô¤Î´ë¶È¤òÂÐ¹³Á¼ÃÖÂÐ¾Ý¥ê¥¹¥È¤ËÄÉ²Ã¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Î³¤±¿¤äÂ¤Á¥¤Ê¤É´ØÏ¢»º¶È¤Î°ÂÁ´¤ÈÈ¯Å¸¤ÎÍø±×¤ò¶¼¤«¤¹ÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó°ìÉô¤Î¹ñ¤È´ë¶È¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ´ºº¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Î¼Â»Ü¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸ø³«¡¢¸øÊ¿¡¢¸øÀµ¤Î¸¶Â§¤ò·ø»ý¤·¡¢Ë¡¼¹¹Ô¤ÈÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¡¢Íø³²´Ø·¸¼Ô¤Î¸¢Íø¤ò½½Ê¬¤ËÊÝ¾ã¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ëÃæ¹ñ¤ÎÎ©¾ì¤ÏÌÀ³Î¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤ê¹ç¤¦¤Ê¤é¤È¤³¤È¤óÉÕ¤¹ç¤¦¡£ÏÃ¤·¹ç¤¦¤Ê¤éÈâ¤Ï³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤ÏÊÆ¹ñ¤ËÂÐ¤·¡¢¸í¤Ã¤¿¤ä¤êÊý¤ò²þ¤á¡¢Ãæ¹ñ¤È¶¦¤ËÊâ¤ß´ó¤ê¡¢ÂÐÅù¤ÊÂÐÏÃ¤È¶¨µÄ¤òÄÌ¤¸¤ÆÁÐÊý¤Î´Ø¿´»ö¹à¤ò²ò·è¤¹¤ë¤è¤¦Â¥¤¹¡£