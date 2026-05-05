◇イラン船舶撃沈…事実上の攻撃再開一方、ブラッド・クーパー米中央軍司令官はこの日の電話ブリーフィングで、「イランがホルムズ海峡で米国が保護していた船舶を狙ってミサイルを発射し、ドローンおよび小型船舶を出動させた」とし、「米軍はイランの小型船舶6隻を撃沈し、巡航ミサイルおよびドローンを迎撃した」と明らかにした。トランプ大統領が明らかにした「7隻撃沈」とは数に差があるものの、イラン船舶に対する米軍の攻撃