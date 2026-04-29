石油元売り大手の出光興産は、子会社が所有する原油タンカーの「出光丸」がホルムズ海峡を通過したと明らかにしました。【映像】ホルムズ海峡を通過した「出光丸」出光興産によりますと29日、出光丸がホルムズ海峡を無事に通過したことを確認したということです。船員の構成や今後の航路は安全上の都合で明らかにできないものの、日本人の乗組員は3人で、日本に向けて航行中だということです。タンカーには、サウジアラビア