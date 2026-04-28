造船所のドックでは何をしている？ 造船所で船は形になっていく 造船所というと船を建造する場所という印象がありますが、実際には就航後の点検や修理、定期検査まで幅広い役割を担う総合施設です。船が長く安全に航行し続けるための作業が、ここで行われています。 その中心となる施設が「ドック」です。海面より低い位置につくられた広い作業場で、新しい船を造るときには船体の部材や機器を据えつける工場として機能しま