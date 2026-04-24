船は種類に応じてさまざまな素材が使い分けられている 素材の特性が左右する船の性能 船の性能は、どんな素材でつくられるかによって大きく変わります。強度を重視するのか、軽さを優先するのか、あるいは加工のしやすさを求めるのか。素材の選択は、船の性格そのものを決める重要な要素といえるでしょう。 まず、一般的な素材として挙げられるのが鋼です。鉄の一種ですが、高い強度と衝撃への強さを備え、大型船の船体に適