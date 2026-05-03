ホルムズ海峡東側のオマーン湾に停泊するタンカーなどの船舶＝1日（AP＝共同）【ワシントン、イスタンブール共同】米財務省は1日、イランが事実上封鎖するエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡を巡り、海運会社に対し、イラン側に「通航料」を支払えば米国の制裁対象になるとの警告を出した。海峡の支配を強めようとするイランを強くけん制した。米軍によるイラン港湾封鎖も続けており、イランの収入源を絶ち、戦闘終結に向けてイラ