¡Öµã¤¤¤¿¤é»¦¤¹¤è¡×5¿Í¤Î½÷»ù¤ò¶¼¤·¤ÆÀÅªË½¹Ô¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿ÃË¤ÎºÛÈ½¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿àµ´ÃÜ¤Î½ê¶Èá
£µ¿Í¤Î¾®³ØÀ¸½÷»ù¤Ø¤ÎÀÅªË½¹Ô¤Çµ¯ÁÊ
¡Ö¤¤¤º¤ì¤â´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
»ö·ïÅö»þ¾®³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿£µ¿Í¤Î½÷»ù¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢¤µ¤é¤ËÈÈ¹Ô¤Î°ìÉô¤òÆ°²è»£±Æ¤·¤¿ÃË¤Ï¡¢½é¸øÈ½¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤½¤Îºá¤òÇ§¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤¬ºÛÈ½¤Ç»ö·ï¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¨¡¨¡¡£
¡Ö¡Ç24Ç¯10·î19Æü¡¢ÀéÍÕ¸©·Ù¤Ï¾®³ØÀ¸¤ÎA¤µ¤ó¤òÀéÍÕ¸©Æâ¤Î¶õ¤ÃÏÆâ¤ËÏ¢¤ì¹þ¤ß¡¢ÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ¥±¥¬¤òÉé¤ï¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶è¤ÎÇÛÃ£¶È¡¢Í§Ìî¾¡Èï¹ð¡Ê33¡Ë¤òÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅùÃ×½ý¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£A¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤¬¡ØÌ¼¤¬¼ã¤¤ÃË¤ËÂÎ¤ò¿¨¤é¤ì¤¿¡Ù¤È110ÈÖÄÌÊó¤·¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î²òÀÏ¤Ê¤É¤ÎÁÜºº¤«¤éÍ§ÌîÈï¹ð¤¬Éâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í§ÌîÈï¹ð¤Ï¡Ø¤ª¤ª¤à¤Í¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢Í§ÌîÈï¹ð¤«¤é²¡¼ý¤·¤¿¥¹¥Þ¥Û¤ò²òÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÊÌ¤Î½÷»ù¤Ø¤âÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¼¡¡¹¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀéÍÕ¸©·Ù¤Ï11·î20Æü¡¢¾®³ØÀ¸¤ÎB¤µ¤ó¤ò¥¢¥Ñ¡¼¥ÈÉßÃÏÆâ¤ËÏ¢¤ì¹þ¤ß¡¢ÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅù¤Îµ¿¤¤¤ÇÍ§ÌîÈï¹ð¤òºÆÂáÊá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
10·î14Æü¡¢Í§ÌîÈï¹ð¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤ÎÈ½·è¤¬ÀéÍÕÃÏºÛ¤Ç¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¡£
Í§ÌîÈï¹ð¤Ï»ö·ïÅö»þ£·¡Á11ºÐ¤À¤Ã¤¿£µ¿Í¤Î½÷»ù¤Ø¤ÎÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅùÃ×½ý¡¢ÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅù¡¢ÀÅª»ÑÂÖÅù»£±Æ¡¢»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤Î£´¤Ä¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÀ®¿Í¤È»×¤ï¤ì¤ë£²¿Í¤Î½÷À¤Ø¤ÎÀÅª»ÑÂÖÅù»£±Æ¤Îºá¤Ë¤âÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
10·î£²Æü¤Î½é¸øÈ½¤Ç¤Ï¡¢¸¡»¡´±¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤¿µ¯ÁÊ¾õ¤äËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ê¤É¤«¤é¡¢Í§ÌîÈï¹ð¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤ª¤¾¤Þ¤·¤¤ÈÈ¹Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈï¹ð¿Í¤Ï°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿½÷À¤«¤éÎáÏÂ¸µÇ¯¤Ëµ¯¤³¤·¤¿Åð»£»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÕ¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¥¹¥È¥ì¥¹¤òÎ¯¤á¡¢¤½¤ì¤òÈ¯»¶¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¾®³ØÀ¸½÷»ù¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢²¼¹»Ãæ¤Î¾®³ØÀ¸½÷»ù¤òÃµ¤·¤Æ¡¢ÀéÍÕ¸©Æâ¤ò×Ñ×Ë¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ËÜ·ï³ÆÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×
£±»þ´Ö¤Û¤É¤Î´Ö¤Ë£³¿Í¤Î½÷»ù¤ò¡Ä
¡ÖÈï¹ð¿Í¤Ï¡Ç24Ç¯£´·îÃæ½Ü¡¢²¼¹»ÅÓÃæ¤ÎB¤µ¤ó¤ò¥¢¥Ñ¡¼¥ÈÉßÃÏÆâ¤ËÏ¢¤ì¹þ¤ß¡¢ÀÅªË½¹Ô¤Ë¤ª¤è¤Ó¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¹¥Þ¥Û¤ÇÆ°²è»£±Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èï¹ð¿Í¤ÏÈÈ¹Ô¸å¡¢B¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤«¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é¡¢»¦¤¹¤«¤é¤Í¡Ù¤Ê¤É¤È¸ýÉõ¤¸¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
B¤µ¤ó¤Ï¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¡¢Î¾¿Æ¤Ë¤âÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Èï¹ð¿Í¤Î¥¹¥Þ¥Û¤«¤éÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤«¤é¡¢¡ÊB¤µ¤ó¤Î¡ËÎ¾¿Æ¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢Èï¹ð¿Í¤ÎÈÈ¹Ô¤òÆÃÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÈï¹ð¿Í¤Ï¡Ç24Ç¯£¹·î²¼½Ü¡¢²¼¹»ÅÓÃæ¤ÎA¤µ¤ó¤Ë¡Ø±ü¤Ë¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë½÷¤Î»Ò¤¬¤¤¤ë¡Ù¤Ê¤É¤È±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶õ¤²È¤ÎÉßÃÏÆâ¤ËÏ¢¤ì¹þ¤ß¡¢¡Øµã¤¤¤¿¤é»¦¤¹¤è¡Ù¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤ÆÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÆ°²è»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¡¢A¤µ¤ó¤Ë¥±¥¬¤òÉé¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
A¤µ¤ó¤¬¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤ËÎ¾¿Æ¤ËÈï³²¤òÁÊ¤¨¡¢Î¾¿Æ¤¬·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÁÜºº¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
A¤µ¤ó¤ÎÎ¾¿Æ¤«¤éÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤ÆÁÜºº¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î»þ¤Ë¡¢Í§ÌîÈï¹ð¤ÏÅð»£¤Ë¤âµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÖÈï¹ð¿Í¤Ï¡Ç24Ç¯£¹·î28Æü¤È10·î£³Æü¡¢±Ø¹½Æâ¤äÏ©¾å¤Ç¡¢À®¿Í¤È»×¤ï¤ì¤ë½÷À¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤Î²¼¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤òº¹¤·Æþ¤ì¡¢²¼Ãå¤òÅð»£¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î¸å¤âÍ§ÌîÈï¹ð¤ÎÈÈ¹Ô¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£10·î19Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤ëÄ¾Á°¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¡¢¤ï¤º¤«£±»þ´Ö¤Û¤É¤Î´Ö¤Ë¡¢£³¿Í¤Î½÷»ù¤Ë¼¡¡¹¤ÈÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÈï¹ð¿Í¤Ï¡Ç24Ç¯10·îÃæ½Ü¡¢²¼¹»ÅÓÃæ¤ÎC¤µ¤ó¤ò¥¢¥Ñ¡¼¥ÈÉßÃÏÆâ¤ËÏ¢¤ì¹þ¤ß¡¢¡Ø»¦¤¹¤è¡Ù¤È¶¼¤·¤ÆÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢C¤µ¤ó¤¬µã¤¤ä¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Æ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÌó10Ê¬¸å¡¢²¼¹»ÅÓÃæ¤ÎD¤µ¤ó¤òÃó¼Ö¾ìÆâ¤ËÏ¢¤ì¹þ¤ß¡¢¶¼¤·¤ÆÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢D¤µ¤ó¤¬ËÉÈÈ¥Ö¥¶¡¼¤òÌÄ¤é¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Æ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÌó30Ê¬¸å¤Ë¤Ï²¼¹»ÅÓÃæ¤ÎE¤µ¤ó¤ò¥¢¥Ñ¡¼¥ÈÉßÃÏÆâ¤ËÏ¢¤ì¹þ¤ß¡¢ÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÆ°²è»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£E¤µ¤ó¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢E¤µ¤ó¤â¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¡¢Î¾¿Æ¤ËÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Èï¹ð¿Í¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ°²è¤«¤é¡¢¡ÊE¤µ¤ó¤Î¡ËÎ¾¿Æ¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤ÆÈÈ¹Ô¤òÆÃÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¸¡»¡´±¤ÏËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤ÎºÇ¸å¤Ë¤³¤¦½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÖÈï¹ð¿Í¤Ï¡Ç24Ç¯10·î19Æü¤ËA¤µ¤ó¤Î»ö·ï¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å½ç¼¡¡¢B¤µ¤ó¡¢C¤µ¤ó¡¢D¤µ¤ó¡¢E¤µ¤ó¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ö·ï¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Èï¹ð¿Í¤ÏB¤µ¤ó¤Î»ö·ï¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Á¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤òµñÈÝ¤·¡¢ÁÜºº¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
Èï¹ð¤Ï»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤â¸ì¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿
¼¡¤ËÊÛ¸î¿Í¤¬¡Ö¤³¤Î»ö·ï¤ÏÄË¤Þ¤·¤¤»ö·ï¤Ç¤¹¡×¤ÈËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤ò»Ï¤á¤¿¡£¡Ö¤³¤ÎºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢Í§Ìî¤µ¤ó¤¬¡¢»ö·ï¤ä¤½¤ì°Ê³°¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¤µ¤é¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤ËºÛÈ½°÷¤¿¤Á¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÍ§Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢¤É¤Î¼ÁÌä¤Ë¤âÅú¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í§Ìî¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¤â¡¢²¿¤«¸À¤¤Ìõ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Í§Ìî¤µ¤ó¤¬ÌÛÈë¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Î¤ß¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡¢·º¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤â½Å¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
Á°½Ò¤ÎÄÌ¤êÍ§ÌîÈï¹ð¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤òµñÈÝ¤·¤ÆÁÜºº¤Ë¤Ï¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÛÈ½¤Ç¤â¡¢ËÁÆ¬¤Çµ¯ÁÊ»ö¼Â¤òÇ§¤á¤¿°Ê³°¤Ï²¿¤â¸ì¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÛ¸î¿Í¤Ï¡¢¸¡»¡´±¤¬¾Úµò¤È¤·¤ÆÄó½Ð¤·¤¿ÈÈ¹Ô¤Î¾ìÌÌ¤¬±Ç¤Ã¤¿Æ°²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¾Úµò¤Ë¤Ï¡¢»ö·ï¤Î¾ìÌÌ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÁ³¡¢½÷¤Î»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¾Íè¡¢½÷¤Î»Ò¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤Î±ÇÁü¤¬¡¢ºÛÈ½¤ÇÂ¾¤Î¿Í¤ÎÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤é¡¢¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤½ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÛ¸î¿Í¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿½ý¤â¹Í¤¨¤Æ¡¢Æ°²è¤Ï¾Úµò¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ºÛÈ½°÷¤Ï¡¢ÈÈ¹Ô¾õ¶·¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Î°ìÉô¤ò¥¥ã¥×¥Á¥ã¡¼¤·¤¿ÀÅ»ß²è¤Ë¡¢¸¡»¡´±¤Ë¤è¤êÈï³²½÷»ù¤ÎÌÜ¤Ë¹õ¤¤¥Þ¥¹¥¥ó¥°¡¢Í§ÌîÈï¹ð¤ÎÀ´ï¤Ë¥â¥¶¥¤¥¯¤¬¤«¤±¤é¤ì¡¢Í§ÌîÈï¹ð¤ÎÈ¯¸ÀÆâÍÆ¤ä»£±Æ¤µ¤ì¤¿¾õ¶·¤òÊ¸»úµ¯¤³¤·¤·¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ºÛÈ½°÷¤¬Æ°²è¤ò¸«¤ëÁ°¤Ë¡¢¸¡»¡´±¤Ï¤³¤¦ÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡Ö¸¡»¡´±¤Ï¡¢Èï¹ð¿Í¤Î²»À¼¤ÈÆ°²è¤Î°ìÉô¤òÀÅ»ß²è¤È¤·¤¿¤â¤Î¤ò¾Úµò¤È¤·¤ÆÀÁµá¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊÛ¸î¿Í¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ë¤è¤ê¡¢¾Úµò¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ê¸»úµ¯¤³¤·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ËÜ·ï¤Î¼ÂÂÖ¤ÏÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼õ¤±¼è¤êÊý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤â¡¢Æ°²è¤½¤Î¤â¤Î¤ä¡¢²»À¼¤òÄ¾ÀÜ¡¢³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÛÈ½°÷¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤ÊÆâÍÆ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤ÎÆâÍÆ¤òºÇÄã¸Â¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¾Úµò¤Ç¤¹¡×
²èÁü¤Ï¡¢½÷»ù¤¬µã¤¤Ê¤¬¤éÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¹îÌÀ¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Àµ»ë¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºÛÈ½°÷¤Ë¤Ï¡¢´é¤ò¤·¤«¤á¤¿¤ê¡¢°ì½Ö¡¢ÌÜ¤ò¤½¤à¤±¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÊÛ¸î¿Í¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢Í§ÌîÈï¹ð¤ÏÈï³²¼Ô¤Ø¤Î¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÛÈ½¤òÄÌ¤·¤Æ»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸¡»¡´±¤Ï¡ÖÈÜÎô¤Ç°¼Á¤ÊÈÈ¹Ô¡×¤ÈÄ¨Ìò28Ç¯¤òµá·º¡£ÊÛ¸î¿Í¤Ï¡ÖÄ¨Ìò14Ç¯¤¬ÁêÅö¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
£µ¿Í¤Î¾¯½÷¤¿¤Á¤ò¶²ÉÝ¤Ë´Ù¤ì¤Æ¿¼¤¤¿´¤Î½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿½Å¤¤ºá¤òÇ§¤á¡¢¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¸ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿Í§ÌîÈï¹ð¡£ºÛÈ½°÷¤ÏÈà¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ½·è¤ò²¼¤¹¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡§ÃæÊ¿ÎÉ