「まじめに勤務している講師と受け止めていました。遅刻や無断欠勤もありませんでしたし……」と、団体関係者は言葉少なだ。【写真】自閉症の女性に「子どもをつくる練習」卑劣犯行の重留容疑者発達障害者向けの支援プログラムを受講していた20代女性にわいせつ行為をしたとして、警視庁少年育成課は5月10日、公益財団法人の青少年支援団体「東京YMCA」元職員の重留真幸容疑者（40）を準強制わいせつ容疑で逮捕した。「最低でも1