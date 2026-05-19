去年11月から12月にかけて大分県豊後大野市で発生した、高齢男性を狙った連続不同意性交等事件。逮捕・起訴された中国籍の男（42）に対し、大分地裁で5月19日、拘禁刑5年6か月の実刑判決が言い渡されました。 【写真を見る】高齢男性狙った連続不同意性交事件「未遂に終わったのに別の犯行」中国籍の男に拘禁刑5年6か月の実刑判決大分地裁 不同意わいせつ、不同意わいせつ未遂、不同意性交等の罪で実刑判決を受けたのは、豊