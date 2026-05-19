知人の女性に抱きつきキスしたとして県立学校に用務員として勤務する76歳の男が不同意わいせつの疑いで逮捕されました。逮捕されたのは会計年度任用職員として県立学校の用務員を務める三重県亀山市に住む地方公務員の76歳の男です。警察のしらべによると今年5月9日、津市羽所町の商業ビルの飲食店で男が50代の知人女性とともに飲食し、午後9時15分ごろ2人で店を出たところ知人女性に抱きつき、キスをした、不同意わいせつの疑いが