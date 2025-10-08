お笑いコンビ・天才ピアニストが、阪神電車・甲子園駅近くで出会った人々に、買ってよかったモノ＝“ベストバイ”を大調査！ 甲子園駅周辺には、プロ野球・阪神タイガースの史上最速リーグ優勝で盛り上がる阪神甲子園球場や、何でも揃う「ららぽーと甲子園」があり、阪神ファンのみならずファミリーにも人気です。

駅前で天才ピアニストが声をかけたのは、阪神ファンのマダム2人組。マダムたちには、それぞれ25歳の子どもがおり、なんと「出産のときに一緒だったんですよ。産院友達なんです」「同じに日生まれたんです。時間差で」とのこと！ 彼女たちに天才ピアニストは、「ただのママ友ちゃうよね。オギャ友や！」とビックリしました。

オギャ友の1人は、言わずと知れた大阪名物・551蓬莱の豚まんがベストバイ。「もう晩ごはんを作りたくない～！」というときによく購入するのだとか。かつて彼女は、妊娠で食欲がなかった際に、「豚まんは食べられた」のだそう。生まれた息子は、今では一緒に阪神甲子園球場へ通う根っからの阪神ファンに成長したそうで、オギャ友や天才ピアニストは、「豚まんで育ったんやね～！」「豚まんベイビー！」などと驚きました。

天才ピアニストのことが大好きで、天才ピアニストも顔を覚えていた女性ファンは、大好物の白ネギがベストバイ。スーパーセンタートライアル武庫川店で購入し、「鍋にぶち込んであとは冷凍してあります」とのこと。その価格は、なんと10本入りで100円！ 女性ファンは、白ネギをいつも大量に購入し、肉巻きや炒め物、炊き込みごはんなどにして味わうそうです。

山梨から妻と一緒に甲子園球場に横浜DeNAベイスターズ戦を観戦しにきた男性は、今まさに着ているファン付きベストがベストバイ。このベストは、裏面にチタンコーティングが施されているので、涼しいだけでなく紫外線防止効果もあります。彼は、このベストを家の中でも着るほど気に入っており、なんと「お風呂上りにも着ています」とのことです！

「ららぽーと甲子園」にやってきた天才ピアニストは、近所に住む子ども連れの女性にも話を聞きました。女性のベストバイは、カルディコーヒーファームの調味料・サラダの旨たれ。ゴマの香りとニンニクの旨みが食欲をそそり、サラダのドレッシングとしてはもちろん、うどんのたれや、炊き込みごはんの味付けにも使えます。女性いわく、「いつも家にストックしている」そうで、彼女の3歳の娘はこれで野菜が大好きになったのだとか！

恋人とショッピング中の男性は、三つ編みヘアとグリーンのネイル、柄シャツなど、ファッションにこだわりまくり！ オシャレな彼のベストバイは、IKEA（イケア）のシングルチェア・ストランドモン ウィングチェアです。背もたれが高めでゆったりくつろぐことができ、「それで映画を観たらすごく気分が上がります！」とのこと。

母親と買い物中の女性は、阪神タイガース女子硬式野球クラブチーム・阪神タイガース Womenの選手。普段は専門学校に通う、将来有望な内野手兼投手です！ 彼女たち親子のベストバイは、オフロード走行に優れたスズキのジムニー。母親が一目惚れして、購入するためにわざわざ「オートマからマニュアルの免許に書き換えた」のだとか。娘であるWomen選手もマニュアル免許を取得し、親子でドライブを楽しんでいるそうです。

なお、天才ピアニストが甲子園駅近くで出会った人々のベストバイは、情報番組『newsおかえり』（ABCテレビ、毎週月曜～金曜午後3時40分より放送）内の「街なか天才ベストバイ」10月3日放送回で紹介されました。