カルディ
『カルディ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
2026年8月6日
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カルディが年に一度の決算セールを開催、8月末まで人気商品がお得に
東京バーゲンマニア
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佐野航大のPSV移籍前の欠場にNECのTDが「合意が守られなかった」と苦言
佐野は8月4日のCL予選オリンピアコス戦を急遽欠場したとのこと
サッカーダイジェストWeb
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がんと片目の失明を乗り越えた猫ラムちゃんが、19歳の誕生日を迎えた
18歳でリンパ腫と診断され抗がん剤治療を受けたが、けいれん発作で左目を失明
まいどなニュース
2026年7月30日
2026年7月28日
2026年7月27日
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元セルビア代表FWタディッチがNECに加入、佐野・小川と同僚に
アヤックスやフェネルバフチェで活躍した37歳の大物FWが日本に加入する
SOCCER KING
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ピルロ氏就任が白紙となりイタリア代表の新監督選びが混迷を深める
有力候補だったピルロ氏がロシア系ブックメーカーとの関係で就任白紙に
SOCCER KING
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イタリア代表の監督選定が難航し、TDの辞任も浮上している
ロシアのベッティング企業アンバサダー就任が問題視され交渉が破談したとされる
FOOTBALL ZONE
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上田綺世へのエバートン入札をフェイエノールトが拒否、移籍交渉が続く
エバートンの約43億円オファーをフェイエノールトが拒否したとのこと
サッカーダイジェストWeb
2026年7月25日
2026年7月24日
2026年7月20日
2026年7月19日
2026年7月16日
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40代主婦が選ぶ「カルディで購入してよかった商品」3選
手軽に新しいバリエーションを加えられる調味料として重宝している「タッカルビの素」
All About
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カルディ7月の季節限定商品「シークヮーサーこしょう」を大絶賛
数量限定「シークヮーサーこしょう」の爽やかな酸味とピリ辛さを絶賛した
livedoor ECHOES