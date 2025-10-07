「うつ病」の人に表れる“顔つき”の特徴はご存じですか? 発症のサインとなる“行動”も解説!

うつ病の人は、無表情やぼーっとしている、無理をして笑っていることが増えるそうです。そのほかにもうつ病の人に見られる特徴を公認心理師の甘中さんに教えてもらいました。

監修公認心理師：

甘中 亜耶（公認心理師）

京都文教大学大学院 臨床心理学研究科修了。大学院修了後、発達相談を経験した後、2022年から児童精神科クリニックと保健所に勤務。精神疾患やメンタルヘルスに関して「正しい情報を分かりやすく伝える」をモットーにフリーランスのライターとしても活動している。

編集部

うつ病の人は顔つきに特徴があると聞いたことがあります。本当でしょうか？

甘中さん

はい、うつ病の人は顔つきに特徴があります。たとえば、以前に比べて暗い表情や無表情、ぼーっとしている、作り笑いなど無理をして笑っている姿が見られます。また、悲しげな表情をしていたり、顔色が悪かったりすることもあります。今まで明るい表情だった人が、急に暗い表情になったり無表情になったりしていたら、うつ病の可能性が考えられます。

編集部

うつ病の人に見られる行動の特徴を教えてください。

甘中さん

例えば、欠席や欠勤が増える、ネガティブな発言が増える、言葉数が減る、遊びなど楽しい予定も断るなどの特徴が挙げられます。うつ病と言えば、ネガティブな発言をする病気のイメージがあるかもしれませんが、1人で抱え込んで誰にも弱音を吐かない人もたくさんいますので気を付けましょう。

編集部

その他、うつ病の人に見られる特徴はありますか？

甘中さん

失くしものや忘れ物が増える、簡単なミスが目立つ、食欲が減る・または増すといったこともうつ病の人によく見られる特徴ですね。また、うつ病の人は「身体がだるい」「前と比べてすぐ疲れるようになった」というような倦怠感が生じますので、活動量が低下することもあります。

編集部

うつ病になりやすい人の特徴があれば教えてください。

甘中さん

うつ病になりやすい特徴としては、「生真面目」「完璧主義」「責任感が強い」「自分に厳しい」といった性格の人が多いですね。ほかの人からの頼みや依頼を断れず、タスクをかかえ込んでしまったり、臨機応変な対応が出来ずに自分を追い込んでしまったりする傾向にあります。自分自身の性格傾向をつかんで、ストレスを溜め込みすぎないようにすることが大切です。

