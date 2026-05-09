小さい頃から発達障害の症状があり、自分がLGBTであるという性的指向にも躊躇。30代の男性は、そうした悩みを一人で抱え、やがて発症したうつ病が悪化すると、気づけば精神病院や警察署にいるという状況が続いた。上京後、人生はさらに悪い方向へ向かっていたが、徐々に「自分らしい自分」を取り戻していく――。（後編／全2回）■覚醒「優勝します！」佐藤卓一さん（仮名・37歳）は得意とする卓球のスキルを買われ、スポーツ推薦