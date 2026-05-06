All Aboutが実施している「住民税非課税世帯のお金と暮らし」に関するアンケートから、20代男性のケースを紹介します。 All About

「人間関係のストレスが重なりうつ病で退職」住民税非課税世帯の現実

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • All Aboutが「住民税非課税世帯のお金と暮らし」に関するアンケートを実施
  • 29歳男性は、長時間労働人間関係のストレスが重なりうつ病を発症したそう
  • 現在は自炊中心にし、電気代などもこまめに節約しているという
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