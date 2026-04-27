アイドルグループ「FloreRisa（フロレリーサ）」の公式Xが2026年4月26日、メンバーの琥珀まみさんについて、「重度のうつ病」のため直接連絡が取れない状況だったと説明し、同日をもって脱退すると発表した。発表では琥珀さんの対応への不満をにじませており、病気への「無配慮」に対する批判的な声が寄せられた。一方で、琥珀さんをめぐっては暴露系インフルエンサーによって恋人と旅行したことを示唆する画像が投稿されていた。