コーヒーを飲むと「頭がスッキリする」「気分が上がる」と感じる人は多いものの、その仕組みはこれまで完全には解明されていませんでした。アイルランドのユニバーシティ・カレッジ・コークやイタリアのパルマ大学の研究者からなる国際研究チームが発表した研究では、コーヒーの摂取が腸内マイクロバイオームを変化させ、その結果として脳機能やストレス、気分に影響を与えることが示されました。Habitual coffee intake shapes th