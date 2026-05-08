鉄が不足するとうつ病になりやすい！？貧血だけでなく鉄不足で起きるさまざまな症状とは？【健康図解 毒出し】ラブすぽ

鉄不足で起こるさまざまな症状 イライラや集中力がなくなるなどの症状も

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 鉄が不足するとうつ病になりやすいと専門家が解説している
  • うつやパニック障害などの患者さんの多くは鉄不足を起こしていると報告も
  • 鉄のストックが足りず、隠れ貧血になっている人が増えているという
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