761万円！ マツダが「“新”ロードスター」を発表！ 初の超パワフル「2リッターエンジン」に匠“手組み”技術も採用！ 史上最高の“スペシャルモデル”「MSRロードスター／12R」予約開始

初の2リッター＆特別装備てんこ盛りの「スペシャルモデル

　マツダは2025年10月4日、モータースポーツ活動におけるサブブランド、「MAZDA SPIRIT RACING」において、スペシャルモデル「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER」と「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 12R」を発表しました。

　同日より予約受注を開始し、2026年1月上旬に発売予定です。

マツダ「ロードスター」のスペシャルモデル「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 12R」

【画像】超カッコいい！ これが716万円の「ロードスター」です！ 画像で見る（80枚）

「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER（以下、MSRロードスター）」と「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 12R（以下、12R）」は、マツダが長年販売し、同社の代表車種となる2ドアオープンスポーツカー「ロードスター」現行型（ND）をベースに、特別な内外装と専用の走行性能が与えられたモデルとなります。

「マツダスピリットレーシング（以下MSR）」の名称が与えられた通り、MSRが参戦中の「スーパー耐久シリーズ(S耐)」に関わったエンジニアが開発を担当。

　そこで培った技術を惜しみなく投入し、パワートレインや車体を進化させ、「速さ」だけでなく「質感」にもこだわったモデルだといいます。

　最大の特徴は、2モデルともに現行型ロードスター ソフトトップモデルの国内仕様としては、初設定の2リッターガソリンエンジンを搭載しました。

　現行型ロードスターオーナーからは、派生の電動格納ハードトップモデル「ロードスターRF」だけでなく通常のソフトトップモデルにもパワフルな2リッターエンジン「SKYACITV-G 2.0」を搭載してほしいという要望があり、今回それが実現することとなりました。

　MSRロードスターでは、サーキット走行を楽しめるよう、専用チューニングを実施。

　スピードリミッターやブレーキオーバーライドの解除機能や、専用のスロットル制御、ヒールアンドトゥ操作時の回転数アシスト機能なども採用し、ベースのロードスターから大幅な改良が施されています。

　これにより、最高出力は184馬力／7000pm、最大トルクは205Nm／4000rpmまで向上しました。

　12Rでは、この2リッターエンジンに対してさらに追加で手を入れており、吸気ポートの形状変更や、匠のエンジニアによって手作業で吸気ポート内を研磨。

　さらに大型エアダクトやエンジン内部のカム形状変更、藤壺技研（FUJITSUBO）と共同開発したエキマニなどを採用。

　最大出力は200馬力／7200rpm、最大トルクは215Nm／4700rpmまで引き上げ、MSRロードスターよりもさらなる高出力・高レスポンスを実現しています。

　このほか、ラジエーター大容量化、ミッションメインドライブギアの固体被膜潤滑剤塗布、12Rでは軽量なシングルマスフライホイール、サーモスタットの変更、S耐車両と同一のピストン、ピストンリングを採用しました。

　足回りは、専用チューニングを施したビルシュタイン製専用サス／ダンパー、ストラットタワーバーの装着、12Rでは熟練工による高精度なサスペンションアームの締め付けとホイールアライメント調整を実施し、意のままの走りを実現しています。

マツダ「ロードスター」のスペシャルモデル「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 12R」（左）と「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER」（右）

　エクステリアではドイツの「ニュルブルクリンク」で走行安定性強化を図ったフロント・サイド・リアスカートやリアスポイラーを装着。

　足元はS耐参戦車両と同様のレイズ製「TE37」を採用し、特別感と機能性の両立を図っています。

　加えて12Rでは、ボンネットにレーシーな専用デカールの貼付やエンジンヘッドカバーの手塗りによる結晶塗装、シリアルプレートの装着を行い、プレミアム性を引き立てています。

　インテリアはブラックを基調にシートベルト、ステアリングトップマーク、ステッチ、シートパイピングには赤いアクセントを施し、運転の楽しさと刺激を高めています。

　またハンドルやシフトノブ、ドアトリムなどにはアルカンターラ素材を用い、上質さも付与。シートはMSRロードスターがセミバケットシートで、12Rがフルバケットシートとなります。

　新MSRロードスターの価格（消費税込、以下同）は526万5700円で、2200台限定。新12Rは761万2000円で、200台限定となります。

　MSRロードスターは先着順の販売で、販売台数の上限に達し次第販売終了となります。

　12Rは公式アプリ「倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING」から商談予約抽選に応募し、抽選200名に商談予約権が与えられます。

　抽選受付は2025年10月5日（日）14時00分から10月20日（月）23時59分までとなっています。

　なお、MSRロードスター／12Rに対しては、サーキット走行向けのアフターパーツを設定しており、FUJITSUBOのチタン製スポーツマフラー、ヨコハマのスポーツタイヤ「ADVAN NEOVA AD09」、ブレンボのスリットローター＆スポーツパッド) 、OS技研のLSD＆専用オイル、レカロのフルバケットシート＆サイドアダプタ（12Rには標準装備）、「Sabelt」×「MAZDA SPIRIT RACING」ダブルブランド ハーネス（4点式／6点式）を用意。

　いずれもマツダ販売店で購入が可能で、単品での販売も行います。

　今回のMSRロードスター／12R発表に際し、主査の齋藤 茂樹氏は以下のようにコメントしています。

「2019年にロードスターの主査を拝命し、それからずっとロードスターファンの皆さまからソフトトップの2リッターをぜひやってほしいという声をいただき、今回やっとこういった形でマツダスピリットレーシングという形で、世に出せるということで、本当に多くのファンに喜んでいただけるのではないかと、強く思っています」

　また、MSR代表の前田 育男氏も以下のように語っています。

「ようやく（MSRとしてモータースポーツの取り組みを行っている）成果のひとつとして、本日マツダスピリットレーシングロードスター、12Rの受注開始のご報告ができる日にこぎつけました。

　レースの現場で技術を鍛えて、その技術を創る人を育てる。この結果が今日みなさんにご紹介するスペシャルバージョンに結びついております。

　色々な技術をスーパー耐久の場で鍛えています。色々な失敗や成功もあり、その切磋琢磨した知見が今回のスペシャルバージョンに注ぎ込まれている。そういったものだと理解していただきたいです」