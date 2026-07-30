タイヤ
『タイヤ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
2026年8月7日
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MotoGP小椋藍が後半戦初戦イギリスGPに挑む、2勝目と連続表彰台に期待
総合2位の小椋藍選手は今季2勝目と4戦連続表彰台が期待される
日テレNEWS NNN
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トヨタ新型クラウン クロスオーバーが2026年9月に一部改良で登場
リアデザインを変更し低重心なワイドスタンスを実現、最大349PSを発揮する
くるまのニュース
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東京五輪銀の本多灯が危険運転致傷罪で起訴され、国際大会を辞退
同罪は死亡なら20年以下、負傷なら15年以下の拘禁刑が科せられる重罪
スポーツ報知
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カワサキが新型「Z250」2027年モデルを9月に発売、価格は70万円台
248cc並列2気筒エンジンを搭載し「Sugomi」デザインを継承するモデルで
くるまのニュース
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レクサスが新型セダン「ES」を発売、BEVモデルを中心に納車待ちが続く
BEVモデルへの反響が特に大きく、すでに予約待ちとなっているという
くるまのニュース
2026年8月6日
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カワサキがZシリーズ最強200馬力のZ H2 SEを9月5日に発売
Zシリーズ史上最強の200PSを誇るスーパーチャージドエンジンを搭載している
くるまのニュース
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ホンダの大型カクカクSUV「パスポート」が2026年後半に日本導入予定
285馬力のV6エンジンと10速AT・4WDを搭載した本格仕様で
くるまのニュース
2026年8月5日
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カワサキがスーパーチャージャー搭載の「Z H2 SE」を247万円で発売
998ccスーパーチャージドエンジンを搭載し、最高出力200PSを誇るフラッグシップ機
くるまのニュース
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トヨタ・ハリアーの特別仕様車Night Shadeが一部改良で全身漆黒仕様に進化
特別仕様車「Night Shade」は全身をブラックで統一し精悍さを演出している
くるまのニュース
2026年8月4日
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東名・伊勢原JCTで3台事故 レッカー作業中の男性が下敷きになり死亡
FNNプライムオンライン
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トヨタ・プリウスXが一部改良、32.6km/Lの低燃費で279万円台から
エントリーグレードXは279万6200円で燃費32.6km/Lという低燃費性能を誇る
くるまのニュース
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トヨタの謎の黒いスポーツカーが富士で目撃、MR2復活か
ヤリス顔の2ドアクーペでミドシップの可能性が高いとみられており
くるまのニュース
2026年8月3日
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レクサスUXに新グレード追加、初採用の加飾と新色「蒼」が注目を集める
新色「SOU（蒼）」やLEXUS初のレイヤーグリッド加飾など内装質感が向上している
くるまのニュース
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トヨタがカローラクロスを一部改良、60周年記念の特別仕様車も同時設定
「Z"Adventure"」はZグレードベースでアウトドアテイストを強調した仕様
くるまのニュース
2026年8月2日
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日産「新型キックス AUTECH」に注目 125万円差も納得の豪華装備と上質感
最廉価グレードとの価格差は約125万円で装備内容が大きく異なる
くるまのニュース
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奈良県警の白バイ隊員がシャコタン検挙に「グッジョブ！」称賛の声
白バイ隊員がシャコタン状態かつフルスモの黒い高級セダンを取り締まったとのこと
くるまのニュース