【韓流】BLACKPINKのROSE、英誌に集合写真でただ1人除外され「人種差別」の声も
BLACKPINKのROSE（ロゼ）が、人種差別騒動に巻き込まれた。韓国メディアが報じた。
9月29日にフランス・パリで開かれたイヴ・サンローラン「2026SSファッションショー」に参加。ROSEはイヴ・サンローランのグローバルアンバサダーとして活動しており、現場ではパステルトーンのスリップドレスにポニーテールで、注目された。
しかし、英ファッション誌「ELLE UK」が、イヴ・サンローランショーの現場スケッチを掲載した際、団体写真でROSEを切り取った写真をアップロードし、騒動が起きた。一緒に並んでいたシンガー・ソングライターのチャーリー・XCX、モデルのヘイリー・ビーバー、モデル兼俳優のジョーイ・クラヴィッツの3人だけを掲載した。世界中のネットユーザーらが「ROSEはどこ？」「人種差別」との書き込みが続いた。
さらに一緒に4人の団体写真に収められていたチャーリー・XCXも、自身のSNSにROSEだけを暗く処理した写真を掲載したことで「人種差別」という文字がネット上で拡散した。
韓国の複数メディアは3日までに「チャーリー・XCXは、議論を意識したように、ROSEと撮ったツーショット写真を一緒にアップロードした」と報じた。