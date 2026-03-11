BLACKPINKのROSEを起用したプーマのH-STREETキャンペーンが3月12日よりスタート E-TALENTBANK

プーマのロープロファイルシューズ「H-STREET」12日から展開

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • プーマの陸上スパイクをルーツにしたロープロファイルシューズ「H-STREET」
  • 最新コレクションを、BLACKPINKのROSEを起用したビジュアルで展開する
  • スピード感あふれるシルエットとシャープなデザインが特徴だという
記事を読む

