女優のダコタ・ジョンソンが、タイム誌の「最も影響力のある100人」に選ばれた。同誌が毎年発表するそのリストには、エンターテイメント界からもダコタのほか、俳優のベン・スティラーやベニチオ・デル・トロ、イーサン・ホーク、女優のゾーイ・サルダナ、ケイト・ハドソンらも名を連ねた。 【写真】日本からも「最も影響力のある100人」に選出 ダコタは俳優のドン・ジョンソンと女優のメラニ