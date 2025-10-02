¡Úµð¿Í¡Û¥Ð¥ë¥É¥Ê¡¼¥É¡õÊ¿ÆâÎ¶ÂÀ¡¡ÆÍÁ³¥Õ¥©¡¼¥à¥Á¥§¥ó¥¸¤ÎÍýÍ³·ãÇò¡Ö´ÆÆÄ¤«¤é¤¢¤ì¤Ï»È¤¨¤ë¤«¤é¤È¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¡½ÃæÆüÀï¡Ê£±Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Çµð¿Í£³ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿¥Ð¥ë¥É¥Ê¡¼¥ÉÅê¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤È£µÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿Ê¿ÆâÎ¶ÂÀÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬¡¢ÆÍÁ³Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤òÊÑ¤¨¤ëà¥µ¥×¥é¥¤¥ºá¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡£¶²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿¥Ð¥ë¥É¥Ê¡¼¥É¤Ï¡¢ÀèÆ¬¡¦¥Ü¥¹¥é¡¼¤ËÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¿ùÆâÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤È²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¥µ¥¤¥É¥¹¥í¡¼¤ËÊÑ²½¤µ¤»¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯¸åÂ³¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£¸²ó¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿Ê¿Æâ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥Õ¥©¡¼¥à¥Á¥§¥ó¥¸¡£ÀèÆ¬¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¡¦ºÙÀî¤Ë¥«¥¦¥ó¥È£°¡½£²¤«¤éÆÍÇ¡¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼¤ËÊÑ¤¨¡¢£±£³£±¥¥í¤ÎÄ¾µå¤òÅê¤²¹þ¤ó¤À¡£¤³¤ì¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤È¤Ê¤ê¡¢ÂÇ¼Ô¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¤Þ¤Þ¥Ù¥ó¥Á¤Ø¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï±¦ÏÓ¤â¡Ö£±µå¤Ç·è¤á¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈËþÂ¤²¤ÊÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¿·¤¿¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ð¥ë¥É¥Ê¡¼¥É¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Åê¤²¤¿¸å¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ëµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Åê¤²¤é¤ì¤¿¤«¤Ê¤È¡×¤È¸ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ê¿Æâ¤Ï¡Ö°¤Éô¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ø¤¢¤ì¡Ê¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼¡Ë¤Ï»È¤¨¤ë¤«¤é¡£ÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¤é»È¤¨¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢´°àú¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤Èº£¸å¤âàÅÁ²È¤ÎÊõÅáá¤òÈ´¤¯»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£