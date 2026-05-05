ボクシング界で最も権威がある米老舗専門メディア「ザ・リング」は4日（日本時間5日）、全階級を通じた最強ランキング「パウンド・フォー・パウンド（PFP）」のランキングを更新。世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）が前回の2位から1位に浮上した。2日に東京ドームで前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人（28＝M・T）との32戦無敗対決に3―0判定勝ち。ダウンこそ奪えなかったが高い技術を披露