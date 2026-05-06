女優の三田寛子が、「初恋の推し」とのショットを公開した。三田は６日、自身のインスタグラムを更新。「もうすぐ初恋の推しのライブ会えると思うとドッキン初めてのツーショットの思い出の写真です」と記し、９、１０日に東京ドームで日本デビュー１５周年記念公演を行う韓国の男性アイドルグループ「２ＰＭ」のイ・ジュノのパネルとの“ツーショット”をアップした。この投稿には、「私も１０日に参戦しますお会いで