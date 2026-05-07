巨人戦で衝撃プロ野球・ヤクルトの23歳・内山壮真内野手の豪快アーチにファンが驚いた。6日の巨人戦（東京ドーム）に「4番・二塁」で出場して2号ソロ。「和製ホセ・アルトゥーベ」「打ち方が助っ人」などとネット上でも衝撃が走った。まるで助っ人のようなスイングだ。6回1死、巨人先発・竹丸のスライダーを捉えた。体を反らしながら、フォロースルーまで豪快。引っ張った打球はレフトスタンド中段に飛び込んだ。マウンド上の