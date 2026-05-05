◇プロ野球セ・リーグヤクルト5-1巨人（5月4日、東京ドーム）今季初登板は5回5失点で黒星を喫した巨人の戸郷翔征投手。結果としては振るいませんでしたが、球速や球威などは以前のものに戻ってきている兆しを見せる投球内容となりました。「いい球だったり、いいものもありましたけども、ただやっぱりチームが負けているので、そこはすごく責任を感じている。試合感というものを戻していきながら、いいものっていうのを・・・い