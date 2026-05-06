◇セ・リーグ阪神2―0中日（2026年5月6日バンテリンD）阪神の高橋遥人投手（30）が今季早くも4度目となる完封勝利で4勝目をマークした。開幕から42イニングを投げて失点は4月5日の広島戦の初回に喫したわずか1。この日で自己最長を更新する32イニング連続無失点となった。度重なる故障に苦しんだ左腕がその潜在能力を爆発させるようなここまでのパフォーマンス。0・21と考えられない低さの防御率、勝利数、完封数など