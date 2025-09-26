ドイツ・ブンデスリーガ1部の第4節・アウクスブルグ戦でマインツ所属の日本代表MF佐野海舟（24）が、ドイツ移籍2シーズン目でブンデスリーガ初ゴール。アシストも決めて4−1の勝利に貢献した。

もちろん守備でも大きな存在感を示し、文句なしのマン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。この佐野の活躍を観れば、2026年北中米W杯で日本が躍進するためには、不可欠な人材ということが分かるだろう。10月のキリンチャレンジカップ（10日・パラグアイ戦=大阪、14日・ブラジル戦=東京）の代表メンバー発表が2日に行われ、佐野も名を連ねるだろうが、代表復帰を果たすまでに本人には深い苦悩があった。サッカージャーナリスト・森雅史氏が読み解くーー。

◇ ◇ ◇

2026年北中米W杯アジア最終予選・インドネシア戦が終わった後、佐野は報道陣に呼び止められるたびに足を止めた。

佐野がオーストラリア戦、インドネシア戦の2試合ともに起用されたのは、森保一監督が「少しでも早く馴染むようにプレーの機会を多く与えたい」と思ったからだろう。佐野はオーストラリア戦こそぎこちなかったものの、インドネシア戦ではより自分の良さを出そうとプレーしていた。

メディア対応の取材ゾーンの最後尾に筆者がいるのを見かけるとわざわざ寄ってきてくれ、何を質問しても「ありがとうございます」と言いながら何度も頭を下げた。おそらく代表復帰に当たって記者会見を行った際、最後に厳しい質問をしたので筆者の顔を覚えていたのだろう。

メディア対応ではこんな質問を投げ掛けた。

「チームを作り上げる最終予選にここまで呼ばれなくて出遅れてしまったと思います。ここから代表チーム残っていくのは大変だと思うのですが」

佐野は「実力の高い選手たちがたくさん集まっている中で、自分も存在感を高めなければいけないと思っていますし、何よりこのチームのためにという気持ち、責任や覚悟を常に持ちながらやっていきたいと思います」と緊張しながら答えた。

代表復帰は、喜びばかりではなかったようだ。

◇ ◇ ◇

自分のプレーもさることながら、同時に代表に選出された弟のMF佐野航大（21=オランダ1部NECナイメヘン所属）についても「自分が選ばれることによって、やっぱり（海舟の）弟という存在で矢印が向けられることもあると思います」と心配を吐露していた。

その航大は「もしも一緒に招集されることになれば、兄が自分に対して『申し訳ない』と思うのは目に見えていました。ですから、自分から先にLINEで『もしも選ばれたら、やるしかない』とメッセージを送りました」と明かした。

テキストメッセージのやり取りだったので海舟の心の奥底の感情までは分からなかったそうだ。ちなみに海舟からは「そうだな」という返事が来たという。

「プレーを見れば、どんな気持ちでやっているか分かる。マインツに行った最初の頃は元気がなかった。もちろん初めてドイツでプレーしたということもあると思いますが」と航大は振り返る。

海舟自身は、いろいろな思いを秘めながら、それでも「やるしかない」という気持ちを奮い立たせていた。

◇ ◇ ◇

実際のところーー。

何が起きたのか、守秘義務のために明らかにされていない。逮捕されたことは事実だが、その時に「性的暴行をしたとされる男性と一緒にいた」「事件が起きるまで女性とも一緒にいた」「佐野は性的暴行をしていない」などの断片的な情報が、真偽不明なまま流れただけ。その後は「和解が成立した」「不起訴になった」ということしか判明していない。

多くが明らかにならないのは、被害者のことを考えると仕方がない。

が、そのために多くの憶測を生み、それが佐野に対する厳しい批判に繋がっている。

中には「佐野が性的暴行をした」ということを前提とした非難もあるが、それは逮捕当時から情報として一度も流れたことはない。

それでも、ひとたびインターネットで情報が流れると、それが真偽不明であっても、いつの間にか事実のように扱われる。

佐野が非難を最小限に食い止めたいのなら、ずっと海外にいて日本代表に入らなければいい。そうすれば日本国内では目立つことなく、時間が通り過ぎていく。

しかし、佐野は代表復帰を決断した。そして非難されることを承知した上で報道陣の前に立ち、時間制限を設けないで質問に応え、試合後のメディア対応を続けている。

いつもは寡黙で知られる選手が、一生懸命に言葉を紡いでいるのだ。

日本代表メンバーの一員として生きていくと決めた佐野は、今後の態度で「自分自身」を証明していくしかないだろう。と同時にプレーでも自分が日本のトップの選手であることをはっきりと示し続けられないと、誰も彼を見てくれなくなる。

佐野はそのことをよく分かっているに違いない。

（森雅史／サッカージャーナリスト）

◇ ◇ ◇

