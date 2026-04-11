マインツの佐野海舟がECL準々決勝で先制ゴールを記録ドイツ1部マインツの日本代表MF佐野海舟が現地時間4月9日、UEFAカンファレンスリーグ（ECL）準々決勝第1戦のストラスブール戦に先発出場し、ミドルシュートで先制点を挙げた。自らのボール奪取を起点にフィニッシュまで鮮やかに決めた一撃に、SNS上では「これできるならもう無敵」と驚きの声が広がっている。マインツのホームで行われた一戦には、佐野とMF川崎颯太（マイン