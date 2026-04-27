マインツの佐野海舟がドイツのサッカー雑誌『Kicker』による週間ベストイレブンに選出された。佐野は、25日(現地時間)に行われたブンデスリーガ第31節バイエルン・ミュンヘン戦に先発し、15分にコーナーキックのこぼれ球を素早く拾ってゴール前にクロスボールを上げて先制点をアシスト。さらに、29分と前半アディショナルタイム2分にも前線に鋭い縦パスを送って2点目と3点目の起点となり、チームの全得点に絡む圧巻のパフォーマン