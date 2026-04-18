マインツはストラスブールに0-4で敗れてベスト8敗退が決定ドイツ1部マインツは現地時間4月16日、UEFAカンファレンスリーグ（ECL）準々決勝セカンドレグでストラスブールに0−4で敗れ、ベスト8での敗退が決まった。試合終了のホイッスル直後、ストラスブールの選手の挑発的なセレブレーションをきっかけに両チームの選手が入り乱れる乱闘騒ぎが起きていた。マインツはホームでのファーストレグは日本代表MF佐野海舟のゴールなど